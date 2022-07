ESCLUSIVA – Napoli Primavera, accordo a un passo: c’è la notizia su mister Frustalupi!

Si inizia a delineare anche il futuro della Primavera del Napoli. Dopo la salvezza ottenuta ai playout lo scorso maggio, centrando l’obiettivo stagionale chiesto dalla società, si sta iniziando a programmare anche la prossima stagione.

Il primo passaggio da fare è quello relativo alla guida tecnica. Ebbene, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di SpazioNapoli, Nicolò Frustalupi è davvero a un passo dal rinnovo del contratto. Il mister – già conosciuto a Napoli per essere stato il vice-allenatore della prima squadra ai tempi di Walter Mazzarri – ha trovato l’accordo con la società per restare un altro anno alla guida del Napoli Primavera.

Nicolò Frustalupi

Il tecnico, alla quale la società aveva chiesto subito dopo la salvezza ottenuta di restare, e che aveva ricevuto anche la chiamata di complimenti da parte del presidente De Laurentiis, ha riflettuto sulla proposta e alla fine ha trovato l’intesa, decidendo di restare ancora alla guida della squadra Primavera. Mancano solo le firme per suggellare il nuovo contratto che, appunto, avrà durata di un anno.

Pasquale Giacometti