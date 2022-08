UFFICIALE – Simeone è un nuovo calciatore del Napoli – FOTO

Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli. El Cholito, in arrivo dal Verona ha svolto le visite mediche a Villa Stuart nei giorni scorsi e solo in questi istanti è diventato ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. Ora è pronto ad iniziare la sua avventura in terra partenopea. C’è anche l’annuncio del presidente De Laurentiis.

Napoli Simeone

UFFICIALE – Depositato il contratto di Simeone: è del Napoli

Simeone è il sostituto di Andrea Petagna come vice Osimhen. L’attaccante argentino arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto condizionato (in base al piazzamento del club e ad alcuni obiettivi personali). Il sito ufficiale della Lega Serie A ha aggiornato la lista dei nuovi calciatori azzurri con il nome di Simeone. Il suo contratto è stato depositato pochi minuti fa.

Simeone è il nuovo attaccante di Luciano Spalletti: sarà quasi certamente a disposizione del tecnico azzurro per la prima gara interna contro il Monza. In giornata, inoltre, sono previste le visite mediche anche di Ndombele e Raspadori.