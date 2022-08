Affondo Napoli per Raspadori: “Contatto telefonico tra De Laurentiis e Carnevali!”

Una giornata intensissima dal punto di vista del mercato per il Napoli. A poche ore di distanza dalla notizia delle visite mediche di Ndombele con la squadra azzurra in programma domani, arrivano aggiornamenti anche sul futuro di Giacomo Raspadori. L’attaccante ambidestro di proprietà del Sassuolo è seguito da diverse settimane dalla società partenopea, e manca sempre l’ultimo passo per chiudere la trattativa. Ma adesso potrebbe arrivare la svolta decisiva.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Napoli e Sassuolo al lavoro per la chiusura

Nella serata odierna potrebbe arrivare l’accelerazione finale del Napoli per la chiusura. Sono giunti importanti aggiornamenti nel corso della puntata pomeridiana di Tg Sport con il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato: “Siamo alle battute finali per Raspadori. Tinti pronto a mediare in giornata. In serata non è escluso un contatto telefonico tra De Laurentiis e Carnevali per trovare l’accordo“. Oramai il tempo stringe, e difficilmente il Sassuolo attenderà ancora. Al momento l’offerta giunta dal Napoli dovrebbe essere di 28 milioni di euro più 5 di bonus mentre il Sassuolo vorrebbe 30 milioni come cifra fissa.

Alessio Landolfi