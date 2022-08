Simeone al Napoli, Spalletti lo “ufficializza”: pronto per Verona?

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida contro l’Hellas Verona di lunedì alle 18:30. Ecco le sue dichiarazioni all’anti vigilia del debutto stagionale in Serie A degli azzurri:

La risposta del mister partenopeo alla domanda su Simeone: “Se è tutto ok, viene a Verona con noi. Sta arrivando qui. Lui è uno di quei giocatori di cui abbiamo bisogno. E Napoli è ciò di cui ha bisogno lui in questo momento nella sua carriera“.

Luciano Spalletti (Getty Images)

Calciomercato Napoli? “Secondo me è scorretto parlare di possibili nomi nuovi: per la squadra avversaria e per rispetto dei miei calciatori che hanno lavorato sodo in questo periodo“.

Con Simeone si cambia modulo? “Io devo far giocare i calciatori forti. Simeone e Osimhen hanno caratteristiche da prima punta e difficilmente si spartiscono il campo. Poi siccome sono dei grandi calciatori si può fare la coppia. Poi dipende che tipo di partita sta venendo fuori nel momento in cui si sta giocando. L’anno scorso Simeone ha segnato 17 gol, senza rigori. Abbiamo fatto un buon acquisto”.

FERNANDO GRAZIANO