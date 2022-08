Ndombele Napoli, il retroscena: Giuntoli ci aveva già provato

A due giorni dal debutto ufficiale in Serie A, il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire la possibile partenza di Fabian Ruiz. Da tempo la dirigenza ha individuato in Tanguy Ndombele il profilo adatto per la squadra.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Ndombele Napoli: il retroscena da Sportitalia

Il Napoli già a gennaio aveva fatto un tentativo per Tanguy Ndombele. Stando a quanto riferisce Sportitalia, infatti, ci sono stati contatti che, però, non sono andati avanti a causa dei costi eccessivi dell’operazione.

“C’erano tracce già lo scorso 11 gennaio quando il Tottenham aveva offerto il centrocampista classe 1996 al Napoli, ma senza troppi margini di manovra. A quei tempi il club azzurro aveva dovuto fare i conti con lo stipendio da 12 milioni abbondanti a stagione. Ma i vecchi obiettivi evidentemente tornano di moda, adesso ci sono le condizioni con il contributo del Tottenham. La soluzione avrebbe il totale gradimento di Ndombele e la stessa operazione Lo Celso (al Villarreal e non alla Fiorentina) è un vantaggio per lo stesso Napoli visto che anche gli spagnoli lo avevano puntato. Invece, ora il club di De Laurentiis può avere la strada libera, praticamente sgombra”.

FERNANDO GRAZIANO