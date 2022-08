Ufficiale, i tifosi del Galatasaray hanno scelto: quale numero è stato assegnato a Mertens! (FOTO)

Previsto per domani ore 20:45 (italiane) l’esordio di Dries Mertens con il Galatasary che affronterà in casa il Giresunspor. L’ex Napoli è quindi pronto per timbrare la sua prima presenza con il club giallorosso di Istanbul, iniziando così la sua nuova esperienza turca.

Il belga dopo aver firmato un contratto che lo lega al Galatasary fino al 2023, non aveva ancora un numero di maglia. La scelta di quest’ultimo è stata affidata ai tifosi che attraverso i fan token sull’app di Socios hanno potuto scegliere tra le seguenti opzioni: la 10, la 16 o la 21.

numero di maglia Dries Mertens Galatasaray (profilo Instagram Galatasaray)

Dopo la chiusura della votazione, il numero di maglia assegnato a Dries Mertens è il 10. Numero che anni fa era appartenuto ad un altro fuoriclasse che ha giocato anche in Italia: Wesley Sneijder. Dunque un grande responsabilità quella che avrà Dries Mertens.

Quindi, domani sera Dries Mertens esordirà con la maglia numero 10, dopo che per ben 9 anni a Napoli aveva indossato il numero 14, in onore di un altro grande campione, recentemente scomparso, Johann Cruijff.

Lorenzo Golino