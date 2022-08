Qatar 2022, pazzesco: può cambiare la data d’inizio del Mondiale!

Il via dei Mondiali di calcio in Qatar potrebbe essere anticipato rispetto alla data preannunciata. La FIFA starebbe infatti valutando di anticipare l’inizio della celebre manifestazione calcistica, originariamente prevista per lunedì 21 novembre, a domenica 20 novembre.

Stando a quanto riportato da “The Atletic“, la motivazione alla base di questo cambio di data sarebbe legata alla volontà della nazione ospitante, per l’appunto il Qatar, di esser protagonista del match inaugurale del torneo al posto di Olanda-Senegal, com’era previsto dal programma originario.

Se venisse rispettato il calendario ideato in precedenza infatti, la prima sfida e di conseguenza quella inaugurale sarebbe Olanda-Senegal, le altre partecipanti del gruppo A. Sfida che verrebbe poi seguita da altri 3 incontri, tra cui la citata partita del Qatar contro l’Ecuador.

FOTO: Getty – Qatar 2022 FIFA World Cup countdown clock in Doha

Gli organizzatori starebbero spingendo invece per anticipare di 22 ore il match dei padroni di casa, programmandolo nello slot serale del giorno prima, in maniera tale da concentrare l’attenzione degli appassionati sulla sfida d’apertura come accaduto per il mondiale di Russia nel 2018.

Non sarebbe invece previsto alcun cambiamento legato alla durata della competizione, con la finalissima che rimarrebbe in programma per domenica 18/12.