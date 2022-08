Verso Verona-Napoli: Spalletti ha scelto il titolare tra Meret e Sirigu

Durante queste ultime settimane di mercato il Napoli è a lavoro per regalare a mister Spalletti un nuovo portiere titolare, ma le trattative per Navas e Kepa, nonostante ci siano i presupposti per portare al Maradona almeno uno dei due, sono lunghe e complesse.

Per questo motivo è molto probabile che alla prima di campionato contro il Verona il mister dovrà scegliere fra Alex Meret e il neo-acquisto Salvatore Sirigu.

FOTO: Getty – Sirigu

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Spalletti ha deciso di dare fiducia ad Alex Meret, sarà lui a difendere la porta del Napoli al Bentegodi. Salvatore Sirigu, invece, sarà in panchina.

La scelta del mister è molto coraggiosa in quanto negli ultimi giorni, anche lo stesso Alex è stato protagonista di rumors di mercato che lo vedono vicino allo Spezia, ma anche in questo ci sarà da aspettare ancora un po’ e all’inizio della Serie A degli azzurri mancano solo cinque giorni.

Giuseppe Esposito