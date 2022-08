Visite mediche per Sirigu: l’ex Genoa è arrivato a Villa Stuart, la foto

Come anticipato ieri, Salvatore Sirigu sarà presto ufficializzato come nuovo acquisto del Napoli. L’ex portiere del Genoa sta svolgendo in questo momento le visite mediche a Roma presso Villa Stuart per mettersi poi subito a disposizione di Luciano Spalletti per l’imminente inizio della prossima stagione il 13 agosto.

Ad annunciarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter, riportando la foto del calciatore all’esterno di Villa Stuart. Di seguito quanto scritto dal giornalista:

“Napoli, in corso le visite mediche per Sirigu“.

FOTO: Twitter Di Marzio, visite mediche Sirigu

Il portiere italiano classe ’87 vestirà la maglia del Napoli come seconda scelta tra i pali, ma resta ancora da individuare chi occuperà il posto da titolare. Con molta probabilità, anche dopo l’addio di David Ospina, la scelta del club azzurro non ricadrà su Alex Meret, il cui futuro resta ancora in bilico. Tra i nomi maggiormente chiacchierati vi sono quelli di Kepa e di Keylor Navas, con un accordo di prestito che prevede il pagamento di metà dello stipendio da parte delle società di provenienza.