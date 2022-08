Non solo Kepa e Keylor Navas: contatti del Napoli con un altro portiere

In queste ore si sta intensificando il calciomercato del Napoli, con gli azzurri alle prese con trattative sia in entrata che in uscita. Una delle questioni da risolvere è quella relativa al portiere, con Giuntoli a caccia di uno tra Kepa del Chelsea o Keylor Navas del PSG.

Al momento il preferito pare essere il costaricano, visto che con il PSG sono in corso anche contatti per la cessione di Fabian Ruiz. Le due trattative non sarebbero legate, ma il Napoli pare voglia proporre un prestito biennale con ingaggio pagato al 50% al club francese. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

FOTO: Getty – Sirigu

Eppure non solo un estremo difensore, il Napoli è alla ricerca anche di un secondo portiere che possa garantire stabilità e certezze alle spalle del titolare. Il nome più chiacchierato è quello di Salvatore Sirigu, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Genoa. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, nelle scorse settimane Sirigu ha avuto contatti con il Fenerbahce in Turchia, ma sono stati messi in stand by proprio perché il Napoli è pronto a proporre la sua offerta.

La casella da vice è stata liberata in giornata, con Nikita Contini a Genova per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Sampdoria, sua prossima squadra.