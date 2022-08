Napoli-Espanyol, presente anche De Laurentiis: decisione a sorpresa del presidente azzurro

Il Napoli sta disputando in questi istanti l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro: gli azzurri stanno sfidando l’Espanyol allo stadio Teofilo Patini. In seguito all’amichevole, i ragazzi di Spalletti saluteranno l’Abruzzo e faranno ritorno a Napoli: tra nove giorni c’è Verona-Napoli, gara valida per la prima giornata di Serie A. Questo contro l’Espanyol sarà un test importante per valutare le condizioni dei giocatori in vista dell’inizio imminente del campionato.

Per la prima volta in questo ritiro, anche il presidente Aurelio De Laurentiis è voluto essere vicino alla squadra e presentarsi allo stadio Patini: il patron azzurro si è seduto in panchina al fianco del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come già detto, è la prima volta che il presidente si fa vedere al Patini: il patron azzurro non presenziò nelle amichevoli contro Adana Demirspor, Maiorca e Girona.

De Laurentiis

Inoltre, sulle tribune dello stadio Teofilo Patini è presente anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC: un altro ospite a sorpresa per questo match amichevole di inizio agosto del Napoli