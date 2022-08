Spalletti pazzo di Raspadori: “Ha tutte le caratteristiche per darci una mano! È il suo sostituto naturale”

La trattativa per Giacomo Raspdori rappresenta attualmente una delle priorità in casa Napoli, insieme a quella relativa al nuovo portiere che vede, però, Kepa sempre più vicino.

Per Raspadori, invece, sembra esserci ancora del lavoro da fare per poter considerare la trattativa chiusa: il Sassuolo non è disposto infatti a cederlo se non alle proprie condizioni e l’accordo fra le società manca ancora. Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda l’accordo fra Napoli e giocatore: egli ha infatti già accettato la destinazione azzurra sta spingendo per convincere la società nero verde a lasciarlo andare.

Napoli Spalletti (Getty Images)

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato, nel corso della sua lunga intervista a Il Corriere della Sera, anche del possibile arrivo di Raspadori a Napoli, accogliendo con entusiasmo questa possibilità. Il tecnico toscano lo ha, inoltre, definito come il sostituto naturale di Mertens.

Di seguito quanto riportato:

Di mercato non parla quasi mai. Ma se le dico Giacomo Raspadori? “Le rispondo che non è un mio giocatore, che è un ragazzo che avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco, intelligente e soprattutto educato. Ha personalità, e noi ne abbiamo persa un po’ nel passaggio da un ciclo all’altro. Vediamo, con lui saremmo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto naturale di Mertens“.