Spalletti svela la verità sull’addio di Mertens: “Non è colpa mia! Vi spiego cosa è accaduto”

L’addio di Mertens ha scosso profondamente i cuori dei tutti i tifosi azzurri. Il belga, entrato nella storia del Napoli diventandone il miglior marcatore di sempre, ha lasciato il club a parametro 0 dopo la scadenza del suo contratto a fine giugno.

La definitività della decisione è stata confermata anche dal giocatore stesso con un toccante video d’addio pubblicato sui suoi profili social. Nel frattempo la tifoseria si divide nell’individuare il responsabile dell’addio: presidente, allenatore oppure il giocatore stesso.

Spalletti Napoli (Getty Images)

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha provato a fare chiarezza su questa spinosa vicenda nel corso della sua lunga intervista a Il Corriere della Sera, togliendo ogni colpa a sé stesso e alla società relativamente all’addio di Ciro. Di seguito quanto riportato:

“Chiariamo: non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi. Mertens avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Mi tengo fuori da queste dinamiche, ed è giusto così”.