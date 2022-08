Mertens, iniziativa da brividi del Comune di Napoli per lui: lo farà il sindaco Manfredi

Nonostante l’addio, Dries Mertens rimarrà sempre nei cuori dei tifosi del Napoli. In 9 anni, l’attaccante belga ha fatto la storia del club azzurro diventandone il miglior marcatore di sempre. Inoltre, il belga ha fatto innamorare di lui i tifosi azzurri anche fuori dal campo, grazie alla sua grandissima simpatia e per il costante amore dimostrato nei confronti della città di Napoli.

Rimane dunque un gran peccato che la sua storia con la maglia azzurra si sia conclusa, tra l’altro, in un modo così improvviso: il calciatore e la società non hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza quest’estate e, così, l’attaccante si ritrova adesso svincolato.

Mertens Napoli (Getty Images)

Come detto, però, l’addio non riduce in nessun modo l’amore di né di Dries per Napoli, né dei napoletani per lui. Pertanto, no stupisce la meravigliosa iniziativa a cui sarebbe pronto il Comune di Napoli: il Sindaco Gaetano Manfredi avrebbe infatti intenzione di conferire a Ciro la cittadinanza onoraria napoletana.

Il sindaco ha annunciato questa intenzione con delle dichiarazioni a margine del consiglio comunale di oggi: “Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Noi avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo”.