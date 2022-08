Ultim’ora su Mertens: follia Galatasaray per il belga, i dettagli

Dopo il video saluto che ha postato un paio di giorni fa sui social e che ha commosso tutti i tifosi del Napoli, Dries Mertens sembra aver trovato una nuova squadra.

L’ormai ex numero 14 dei partenopei, pare stia per accettare una proposta da parte del club turco Galatasaray. Quest’ultimi gli hanno proposto un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione (un milione in più a quello che offriva il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis). Questo è quello che scrive l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. Le parti sono molto vicine e l’attaccante belga dopo nove stagioni in Serie A, potrebbe ripartire quindi dalla “Super Lig” in Turchia.

Arrivato nella stagione 2013/14, Dries Mertens, ha stabilito in questi anni record su record. È infatti riuscito a diventare con 397 presenze in maglia azzurra (in tutte le competizioni), il quinto giocatore con più presenze dietro solo a: Insigne, Juliano, Bruscolotti e Hamsik.

Belgium’s Dries Mertens pictured during a press conference of the Belgian national team, the Red Devils, Monday 13 June 2022 in Warsaw, Poland, in preparation of the upcoming UEFA Nations League game of tomorrow in Poland. BELGA PHOTO BRUNO FAHY (Photo by BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

I dettagli dell’offerta

A fare un ulteriore punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che scrive sul suo sito ufficiale:

“Il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per convincere Dries Mertens a trasferirsi in Turchia. Il club ha offerto all’ex Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League.

A questo, si aggiungono anche altri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti anche 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles. Un’offerta importante e ben strutturata, su cui ora l’attaccante riflette in maniera concreta: il giocatore sarebbe pronto ad accettarla”.

FERNANDO GRAZIANO