Meret, il Torino fa sul serio: si tratta con una formula a sorpresa

Le trattative per l’arrivo a Napoli di Kepa rendono sempre più in bilico la posizione di Meret. Il portiere friulano sembrava, fino a poco tempo fa, davvero vicino al rinnovo del contratto con gli azzurri, vista la scadenza di questo nel 2023 e sembrava che la società avesse scelto lui come portiere titolare della prossima stagione.

Tale rinnovo, però, non è stato mai effettivamente formalizzato, lasciando aperta la porta ad un cambio di idea per la scelta dell’estremo difensore azzurro. Meret, infatti, è disposto a restare solo a patto di avere garanzie sulla sua titolarità, cosa, di fatto, non possibile in caso di arrivo di Kepa.

Foto: Getty Images- Meret

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma proprio sul futuro del portiere ex Udinese dopo l’accelerata nella trattativa per il portiere basco, considerando come molto probabile un suo addio.

La squadra più interessata, al momento, sembra essere il Torino di Juric, favorito sul Leicester. Il club granata avrebbe aperto ad un’operazione in prestito con diritto di riscatto: una formula a sorpresa, che costringerebbe il club azzurro a rinnovare il contratto di Meret per un altro anno solo per farlo partire. Una tale soluzione rinvierebbe, dunque, all’anno prossimo la decisione definitiva sul suo futuro a Napoli.