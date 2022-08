Kepa al Napoli: svelata la data del suo arrivo a Castel di Sangro

Kepa è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli la prossima stagione. Giovedì potrebbe già svolgere le visite mediche e sabato raggiungere la squadra azzurra nell’ultimo giorno di ritiro: a lanciare la bomba di mercato è stato Valter De Maggio in diretta su KKN da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro.

L’indiscrezione di De Maggio su Kepa

“Sono 48 ore che il Napoli sta lavorando con gli agenti di Kepa, si sta lavorando sulla formula in modo da accontentare tutti. Gli azzurri si stanno tutelando nella formula contrattuale. Il Napoli non vuole restare con un pugno di mosche in mano nel caso in cui il portiere dovesse esplodere durante la stagione. Non ci sono intoppi. Anche in questo caso, la volontà del calciatore fa la differenza: lo spagnolo si è sempre palesato felice. Domani a Kepa dovrebbe essere a Roma, le visite mediche giovedì, venerdì la firma e l’intenzione è quella di portare sabato Kepa a Castel Di Sangro”.

Alessio Landolfi