LIVE – Allenamento tra Napoli e Castel di Sangro: partitella tra le due squadre

Sono in campo il Napoli ed il Castel di Sangro per l’allenamento congiunto in programma oggi allo Stadio Teofilo Patini. Gli azzurri e la squadra locale stanno disputando una partitella amichevole. Assente Victor Osimhen per degli impegni legati al marketing. La formazione titolare sarà formata da chi ha giocato meno nell’impegno disputato ieri contro il Maiorca, gara che si è conclusa per 1-1.

Tanta gente presente al Patini per assistere a questo allenamento congiunto che si è rivelata una grande iniziativa da entrambe le squadre, considerando anche che l’ingresso non richiedeva l’acquisto di eventuali biglietti.

Di seguito la diretta testuale della partitella tra Napoli e Castel di Sangro:

35′ – Fine primo tempo

30′ – Gol del Napoli! Rigore conquistato da Ambrosino. Calcia Ounas che segna. 2-0

18′ – Gol del Napoli! Triangolazione tra Ambrosino e Olivera, il terzino dall’interno dell’area calcia con il sinistro e mettere in rete! 1-0

15′ Grande occasione per Ambrosino, che dal centro dell’area calcia debolmente col destro e para il portiere del Castel di Sangro

Questa la formazione del Napoli: Contini; Zanoli, Costanzo, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Gaetano, Zedadka; Ounas, Ambrosino, Zerbin.