Il Napoli, dopo l’amichevole di ieri sera contro il Maiorca, sarà impegnato quest’oggi nell’allenamento congiunto con la rappresentativa del Castel di Sangro, che precederà le altre due amichevoli contro Girona ed Espanyol.

Un ulteriore possibilità per gli azzurri per mettere benzina nelle gambe e per dare spazio a chi non ha avuto particolare minutaggio nelle prime due uscite amichevoli.

In vista dell’impegno odierno, la radio ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione, annunciando l’assenza dell’attaccante Victor Osimhen. Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista Valter De Maggio:

“Victor Osimhen non prenderà parte all’allenamento congiunto odierno contro la rappresentativa del Castel Di Sangro perché avrà degli impegni legati al marketing”.

I tifosi che, dunque, accorreranno allo stadio Teofilo Patini per l’allenamento a porte aperte non potranno vedere da vicino l’attaccante nigeriano.

L’ex Lille, ieri, è andato in gol su calcio di rigore nel match contro il Maiorca, terminato per 1-1. C’è dunque l’ufficialità circa il ruolo da primo rigorista che il tecnico Luciano Spalletti gli ha affibbiato in vista della prossima stagione, ormai alle porte.