Calciomercato, messaggio di Kepa al Napoli: scelta a sorpresa!

In questi giorni il Napoli è molto attivo sul mercato, il ds Giuntoli si sta muovendo su più fronti e sta facendo di tutto pur di completare la squadra prima dell’inizio del campionato. Gli acquisti di Kim e Ostigard potrebbero non essere gli ultimi arrivi del reparto arretrato, visto che la società sta lavorando per portare alla corte di Mister Luciano Spalletti un portiere di livello da affiancare ad Alex Meret.

I nomi che circolano principalmente sono due: Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga. Per ciò che concerne il primo il vero ostacolo è l’ingaggio, insostenibile per le casse dei partenopei (7 milioni annui più due di bonus). Per questo motivo il Napoli sta cercando di convincere il PSG a contribuire al pagamento dell’ingaggio.

Kepa Arrizabalaga portiere Chelsea (Foto Getty Images)

Anche per quanto riguarda Kepa l’ostacolo è l’ingaggio. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo spagnolo ha voglia di cambiare aria, vuole riscattarsi dopo le deludenti stagioni a Stamford Bridge e vuole conquistarsi un posto per il mondiale. Proprio per questi motivi sarebbe disposto a ridursi notevolmente lo stipendio pur di trasferirsi a Napoli e giocare con continuità.

Negli ultimi anni lo spagnolo è stato bersagliato dalle critiche, non ha reso al meglio, probabilmente anche perché grava su di lui l’etichetta di portiere più pagato della storia (i Blues lo hanno acquistato per 80 milioni dall’Athletic Bilbao nell’estate 2018). Di conseguenza, per lui Napoli potrebbe rappresentare la giusta piazza dove riconquistare la reputazione perduta nelle ultime stagioni.

Giuseppe Esposito