Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League e il suo entourage sta lavorando per fargli lasciare il Manchester United. I Red Devils sembrano irremovibili sulla loro decisione di tenere l’ex Real Madrid e Juventus fino a giugno, ma dal canto suo il portoghese non ha intenzione di “perdere” una stagione giocando l’Europa League.

Cristiano Ronaldo ha deciso, ormai da tempo, e lo ha ribadito oggi: vuole andarsene dal Manchester United. Oggi il suo entourage ha espresso nuovamente il desiderio di cambiare aria e di accasarsi in una squadra che gli consenta di giocare la massima competizione europea, lasciando aperta anche l’ipotesi prestito secco e rinnovo.

Cristiano Ronaldo. Foto: Getty

A fare il punto della situazione è il portare calciomercato.it, il ‘sogno’ del portoghese è sostituire Lewandowski al Bayern Monaco, ma dalla dirigenza bavarese non sono arrivati riscontri positivi. Pur di tornare a giocare la Champions, Ronaldo è disposto a tutto, anche a un sostanzioso taglio sull’ingaggio e a vestire le maglie di rivali storici del suo Real Madrid, come Barcellona e Atletico (ipotesi, questa, ancora in piedi). I tifosi dell’Atletico però non l’hanno presa bene.

Mendes è tornato anche in Italia a sondare il terreno: Ronaldo – secondo la medesima fonte – è stato proposto al Napoli di De Laurentiis (col quale ci furono già chiacchierate nel 2018) e c’è stato qualche contatto anche con la Roma, che però non giocherebbe la Champions League il prossimo anno.

La situazione appare di difficile risoluzione, ma chi gli è vicino afferma che il club che ha meno possibilità di avere Ronaldo in rosa a settembre è proprio il Manchester United. D’altra parte Cristiano Ronaldo non si è ancora allenato con i compagni di squadra.

Federica Campana