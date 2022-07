Keylor Navas verso Napoli? Annuncio a sorpresa dal PSG

Christophe Galtier, neo-tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato del futuro di Keylor Navas e del suo ruolo all’interno del progetto della squadra francese. L’allenatore, in conferenza stampa, ha confermato che il costaricense resterà a Parigi come secondo portiere, alle spalle di Gigio Donnarumma.

L’allenatore del PSG, Galtier: “So che Keylor Navas è davvero frustrato per la situazione, ma mi fido di lui come nostro secondo portiere”.

Calciomercato Napoli, Navas (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Il costaricano, con l’arrivo di Galtier in panchina, avrà meno spazio e sarà la riserva di Donnarumma e così cerca una nuova destinazione. Magari in prestito, con il PSG pronto a coprire oltre metà dello stipendio del portiere.

Come riportato da L’Equipe già alcune settimane fa, Gigi Donnarumma è stato “promosso titolare” dal nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, arrivato dal Nizza al posto dell’argentino Mauricio Pochettino.

Nel corso nella conferenza stampa di presentazione, poi, il tecnico ha chiarito la sua idea sui portieri: “Lavoro sempre con un portiere titolare e uno di riserva. Ci sono delle gerarchie ma questo non vuol dire che nel corso della stagione queste gerarchie non si possano ribaltare. Non ho ancora incontrato i portieri ma lo farò molto rapidamente”.