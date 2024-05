Simeone si racconta: “Napoli è super emozionante”, poi lacrime su Maradona

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, è stato protagonista di un’intervista con uno sponsor del club. Diversi i temi toccati, tra cui anche qualche parola emozionante su Diego Armando Maradona.

Nella rosa del Napoli di questa stagione, quasi tutti gli azzurri hanno reso al di sotto delle aspettative, con tante difficoltà riscontrate anche da chi ha inciso nella scorsa stagione. Tra gli azzurri che hanno faticato molto c’è anche Giovanni Simeone, che ha trovato pochissimo spazio e faticato molto in zona gol, con diversi errori anche importanti.

L’argentino è stato però sempre al fianco dei propri compagni, non facendo mancare la propria carica emotiva. Simeone si è concesso ad un’intervista per un sponsor del Napoli, in cui ha parlato di diversi temi, tra cui ovviamente anche di Maradona.

Simeone a tutto tondo, dal rapporto con Napoli fino a Maradona: le dichiarazioni

La seconda stagione di Giovanni Simeone non è stata come ci si aspettava, con l’argentino che ha trovato molto meno spazio rispetto alla stagione scorsa. L’argentino non è stato mai preso tanto in considerazione dai vari tecnici azzurri, che gli hanno concesso veramente poche chance. Inoltre Simeone ha faticato molto ad incidere a gara in corso, a differenza della scorsa annata in cui spesso e volentieri è stato decisivo.

L’attaccante argentino però ha sempre dato il massimo per la maglia, caricando i compagni sia in campo che dalla panchina. Giovanni Simeone è stato il protagonista dell’intervista con Betsson Sport, con cui il Napoli collabora da circa un mese. L’attaccante argentino si è raccontato a tutto tondo, toccando svariati temi nel corso di questa intervista, che è stata rilasciata sul canale Youtube del Napoli:

LE EMOZIONI AL MOMENTO DELL’ARRIVO AL NAPOLI – “È stato super emozionante. Sin dal primo giorno in cui è iniziato il mercato, ho sempre voluto venire qua. Il giorno in cui mi hanno dato la maglia da indossare durante il ritiro mi sono emozionato”. RITO SCARAMANTICO PRIMA DELLE PARTITE – “Sono sicurezze che abbiamo un po’ tutti. Ho una playlist che si chiama ispirazione, con cui inizio ad immaginare qualcosa della partita. Ho anche delle musiche del “Gladiatore”, ma anche altre”. MOMENTO D’IMPATTO DELLA TUA CARRIERA – “Ce ne sono tanti, ma il gol in Champions League è stato un sogno che si è avverato. È stato pazzesco. Personalmente mi ha fatto sentire più forte e sicuro di me stesso”. ESORDIO IN CHAMPIONS COL GOL – “È difficile spiegarlo. Quando ho fatto gol, mi è venuto naturale, lo sapevo già. Ho sempre lavorato per quello, sin da piccolo”. AVVERSARIO PIÙ FORTE AFFRONTATO – “Di avversari ce ne sono tanti, ma il più forte è stato un compagno, ossia Kim. È un calciatore completo, ma soprattutto diverso dal resto”. SCUDETTO VINTO DOPO L’ULTIMO DI MARADONA – “Quando me lo ricordano è una cosa che mi dà gioia. Sono fatto così, punto sempre a nuovi obiettivi, provo a fare sempre di più e quindi non ci penso tanto. Ma questa è una cosa che mi dà soddisfazione e voglia di continuare a lottare. Sono fatto così, sono arrivato qui perché ho lottato tanto per arrivarci”. CRESCITA SOTTO VARI ASPETTI A NAPOLI – “Sì, mi sono sentito subito bene con Napoli, con la città, con le persone. Qui si parla molto di ‘cazzimma’, è una cosa che mi rappresenta tantissimo, mi piace molto. Per questo mi sono sentito subito uno come loro”. COSA TI HA TRASMESSO TUO PADRE? – “Mentalità. mi ha sempre detto di andare avanti, di godersi il giorno della partita, i momenti, ma poi andare sempre avanti. Anche quando sbagli. Ma c’è anche mia mamma che mi ha dato quella tenacia, quella grinta e quella cazzimma che non appartengono solo a papà, ma anche a lei”. IDOLO FIN DA BAMBINO – “E’ sempre stato mio papà, anche adesso. Io vorrei essere un po’ come lei, per il suo modo di essere, per come rincorre le sue cose, per come affronta la vita. E’ una persona molto speciale”. PIATTO ITALIANO PREFERITO – “Una cosa semplice: pasta olio e formaggio. Mi piace tantissimo la pasta. La grigliata mi piace per l’amicizia, ma se devo scegliere la pasta mi piace tantissimo”.

Dichiarazioni a tutto tondo del “Cholito” Simeone, che ha toccato vari temi sul Napoli, ma anche personali nel corso di questa intervista.