Calciomercato Napoli, scambio alla pari con il Bologna: le ultime

In casa Napoli si parla già molto di calciomercato, visto che ci saranno molti cambiamenti. Spunta l’ipotesi di uno scambio alla pari con il Bologna.

La stagione del Bologna è stata senz’altro da incorniciare, con gli emiliani che ieri hanno raggiunto aritmeticamente l’accesso alla prossima Champions League. Tutta un’altra prospettiva per il Napoli, che invece rischia di non raggiungere l’accesso neanche per la Conference League.

In estate i due club saranno protagonisti sul mercato, ma per motivi differenti, visto che le ambizioni e gli impegni stagionali saranno diversi. In queste ore spunta l’indiscrezione circa un clamoroso scambio alla pari proprio tra Napoli e Bologna.

Calciomercato Napoli, possibile scambio alla pari col Bologna: l’indiscrezione

Il calciomercato estivo sarà molto rovente, soprattutto in casa Napoli, visto che si dovrà cambiare radicalmente l’organico dopo questa stagione deludente. Per molti azzurri l’addio è praticamente certo, mentre per altri si valuterà attentamente ogni singola proposta in arrivo. L’intenzione della dirigenza azzurra è quella di dare una nuova linfa alla squadra, in modo da rilanciare il progetto tecnico del club nella prossima stagione. Nella rosa attuale ormai non c’è più nessun incedibile, con tutti gli azzurri che sono a rischio cessione in caso di offerta congrua.

In bilico c’è la posizione di vari azzurri, tra cui anche chi è nel club ormai da diverse stagioni. Tra i principali indiziati all’addio c’è Alex Meret, per cui si lavorerà alla cessione qualora non arrivi il rinnovo di contratto. Proprio Meret potrebbe finire al centro di un clamoroso scambio di mercato tra Napoli e Bologna. Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, si starebbe ipotizzando uno scambio alla pari tra Alex Meret e Lukasz Skorupski nel corso del mercato estivo. Il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha aggiunto come a lavorare a questo scambio sia l’agente Federico Pastorello, che cura gli interessi sia di Meret che di Skorupski.

Questo scambio sarebbe stato proposto nel post partita di Napoli-Bologna al club partenopeo, che sta seriamente riflettendo sul dà farsi. Qualora andasse in porto, Meret si ritroverebbe a disputare la Champions League col Bologna, mentre Skorupski farebbe il salto definitivo in una big italiana. Il portiere polacco si sarebbe già informato sulla squadra e sulla città con il suo connazionale, Piotr Zielinski. Questo ipotetico scambio alla pari tra Napoli e Bologna sta maturando concretamente, con l’affare che potrebbe realmente andare in porto nel corso del mercato estivo. Molto dipenderà dalla volontà di Meret e Skorupski, che decideranno cosa è meglio per il loro futuro.