Mercato Napoli, Manna lavora al colpo dalla Juventus: stabilite le cifre

Il Napoli ha già iniziato a muovere i primi passi in vista del mercato estivo. Giovanni Manna è pronto al colpo dalla Juventus, per cui già sono state stabilite le cifre per la cessione.

La stagione si avvia verso il termine, con solamente due giornate rimaste per chiudere definitivamente la Serie A 2023/2024. In casa Napoli si guarda già al futuro, con De Laurentiis che ha effettuato già i primi colpi, come quello di assumere Giovanni Manna come Direttore Sportivo.

Il dirigente sta già pianificando il mercato estivo del Napoli, in cui ci saranno tanti cambiamenti. Manna è pronto ad effettuare il primo colpo per il suo Napoli, con il giocatore che potrebbe arrivare proprio dalla sua ex squadra, ossia la Juventus.

Mercato Napoli, Manna tenta il colpo dalla Juventus: già fissate le cifre

Al termine della stagione, in casa Napoli ci saranno diverse riflessioni in vista della prossima stagione, in cui si discuterà di vari aspetti. Nella società ci saranno molti cambiamenti, a partire dalla dirigenza fino all’organico della squadra. Giovanni Manna è stato già scelto come nuovo Direttore Sportivo al posto di Mauro Meluso, il cui futuro è ancora da scrivere.

In queste settimane, Manna è già al lavoro in vista del mercato estivo, in cui il Napoli sarà tra i club più attivi sia in entrata che in uscita. Sono diversi gli obiettivi nel mirino di Manna per rinforzare il Napoli, ed uno di questi potrebbe arrivare dalla Juventus. Come raccolto da Marco Giordano per Spazioj.it, Manna sarebbe al lavoro per portare al Napoli l’esterno argentino, Matias Soulé. L’esterno di proprietà della Juventus si è contraddistinto con la maglia del Frosinone, ma la sua permanenza nel club bianconero non è certa. La Juventus vuole far cassa dai vari giovani per rinforzare il proprio organico, e per Soulé sarebbe anche già stata fissata la cifra per l’eventuale partenza. Difatti la Juventus sarebbe disposta a far partire Soulé dinanzi ad un’offerta di 20 milioni di euro. Una cifra piuttosto irrisoria per il valore e la futuribilità del giocatore.

Manna starebbe già sondando il terreno per cercare di portare l’esterno argentino al Napoli. Inoltre il nuovo DS azzurro potrebbe contare anche su un buon rapporto col giocatore, arrivato a Torino anche grazie all’ottimo lavoro svolto proprio da Manna nell’ambito della Primavera bianconera. La cifra richiesta dalla Juventus per far partire Soulé è abbordabile, e Manna sta seriamente pensando di affondare il colpo per portare l’argentino a Napoli, e metterlo al centro del nuovo progetto tecnico.