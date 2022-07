ULTIM’ORA – C’è l’annuncio di De Laurentiis su Mertens, l’anticipazione alla radio ufficiale

Si attende per le 21 la messa in onda dell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, che torna a parlare dopo settimane di silenzio, commentando le ultime in casa azzurra tra il mercato e le varie iniziative per i tifosi.

Il giornalista Carlo Alvino, che ha intervistato il patron azzurro, ha anticipato alcuni contenuti dell’intervento di De Laurentiis che, tra le altre cose, ha annunciato difatti la partenza di Mertens.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

“Si può dire che c’è stato il saluto ufficiale del presidente a Mertens”, ha dichiarato il giornalista nel corso di Radio Goal.

Non ci sarà un nuovo accordo tra il club azzurro e il giocatore belga, nonostante in queste settimane si è dibattuto su un possibile punto d’incontro tra le parti in causa.

Una notizia, quella anticipata da Alvino in questi minuti, che arriva come un fulmine a ciel sereno in casa Napoli, che perde così chi si è laureato come il primo marcatore assoluto della storia del club.