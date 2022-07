De Laurentiis svela il retroscena su Koulibaly: “Gli ho negato una cosa”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rompe il silenzio dopo settimane e torna a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari annunci nel corso del suo intervento, il patron azzurro ha parlato anche dell’addio di Kalidou Koulibaly, che nei giorni scorsi è passato al Chelsea. Un addio che ancora scotta nell’ambiente, malgrado l’imminente arrivo del suo sostituto, il sud coreano Kim Min-Jae.

Di seguito, quanto evidenziato nel corso dell’intervento andato in onda sulle frequenze della radio ufficiale:

“Ho lasciato Koulibaly perché dopo tanti anni mi ha chiesto di lasciarlo partire. Gli ho negato il Barcellona perché non avevano i soldi per pagarlo, mentre al Chelsea non abbiamo potuto dire nulla. Per circa un mese e mezzo ho provato a convincerlo a restare offrendogli ben 6.5 milioni di euro per cinuque stagioni. Il campionato inglese è considerato uno dei top al mondo ed è per questo che bisogna essere anche riconoscenti verso un giocatore che non meritava un no”.