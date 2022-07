ULTIM’ORA – Simeone ad un passo dal Napoli? Indizio dal Verona

Giovanni Simeone è pronto a vestire la maglia del Napoli per la prossima stagione. O almeno così sembra, con l’indizio che arriva direttamente dal Verona. Nella giornata di domani, infatti, gli scaligeri affronteranno in amichevole l’Hoffenheim e pochi minuti fa è stata diramata la lista dei convocati per il match: il nome del Cholito non è presente. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma del giocatore sul contratto con la squadra azzurra e la successiva ufficialità.

Calciomercato Napoli Simeone (Getty Images)

Simeone vicinissimo al Napoli

Il centravanti del Verona è pronto ad iniziare la nuova avventura alla corte di Luciano Spalletti, che lo ha voluto fortemente in questa sessione di mercato. La scorsa stagione ha stupito molto nel campionato italiano, con 17 reti segnate in 35 presenze. Resta da capire solamente se affiancherà Osimhen in un possibile attacco a due oppure sarà il suo vice. Nei prossimi giorni, inoltre, in concomitanza con l’ufficialità di Simeone al Napoli dovrebbe arrivare anche il comunicato sulla cessione di Petagna al Monza.

Alessio Landolfi