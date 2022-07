CALENDARIO NAPOLI PRIMAVERA– Il Napoli Primavera, allenato da Nicolò Frustalupi, nell’ultima stagione ha raggiunto la salvezza solo ai playout contro il Genoa. Gli azzurrini hanno da poco concluso il ritiro estivo pre campionato ad Alfadene, in Abruzzo, e sono ritornati a Napoli: i ragazzi sono pronti a lottare anche nella prossima stagione.

Calendario Napoli Primavera

Nella giornata di ieri, è stato diramato dalla Lega Serie A, il calendario del Campionato Primavera 1 per la stagione 2022/2023. Il campionato inizierà il prossimo 20 agosto e terminerà il 27 maggio. Così come la Serie A, anche i ragazzi della primavera si fermeranno nei mesi di novembre e dicembre a causa dei Mondiali in Qatar. Prima di allora, le sfide in programma saranno dodici.

Calendario Campionato Primavera 1: le gare del Napoli

Girone d’andata

Giornata 1: Lecce-Napoli (sabato 20 agosto 2022)

Giornata 2: Napoli-Cesena (sabato 27 agosto 2022)

Giornata 3: Napoli-Sassuolo (mercoledì 31 agosto 2022)

Giornata 4: Frosinone-Napoli (sabato 3 settembre 2022)

Giornata 5: Napoli-Roma (sabato 10 settembre 2022)

Giornata 6: Cagliari-Napoli (sabato 1 ottobre 2022)

Giornata 7: Napoli-Bologna (sabato 8 ottobre 2022)

Giornata 8: Torino-Napoli (sabato 15 ottobre 2022)

Giornata 9: Napoli-Atalanta (sabato 22 ottobre 2022)

Giornata 10: Napoli-Udinese (sabato 29 ottobre 2022)

Giornata 11: Hellas Verona-Napoli (sabato 5 novembre 2022)

Giornata 12: Napoli-Sampdoria (sabato 12 novembre 2022)

Giornata 13: MIlan-Napoli (sabato 7 gennaio 2023)

Giornata 14: Napoli-Juventus (sabato 14 gennaio 2023)

Giornata 15: Fiorentina-Napoli (sabato 21 gennaio 2023)

Giornata 16: Napoli-Empoli (sabato 28 gennaio 2023)

Giornata 17: Inter-Napoli (sabato 4 febbraio 2023)

Girone di ritorno

Giornata 18: Napoli-Lecce (sabato 11 febbraio 2023)

Giornata 19: Cesena-Napoli (mercoledì 15 febbraio 2023)

Giornata 20: Sassuolo-Napoli (sabato 18 febbraio 2023)

Giornata 21: Napoli-Frosinone (sabato 25 febbraio 2023)

Giornata 22: Roma-Napoli (sabato 4 marzo 2023)

Giornata 23: Napoli-Cagliari (sabato 11 marzo 2023)

Giornata 24: Bologna-Napoli (sabato 18 marzo 2023)

Giornata 25: Napoli-Torino (sabato 1 aprile 2023)

Giornata 26: Atalanta-Napoli (sabato 8 aprile 2023)

Giornata 27: Udinese-Napoli (sabato 15 aprile 2023)

Giornata 28: Napoli-Hellas Verona (sabato 22 aprile 2023)

Giornata 29: Sampdoria-Napoli (sabato 29 aprile 2023)

Giornata 30: Napoli-Milan (sabato 6 maggio 2023)

Giornata 31: Juventus-Napoli (sabato 13 maggio 2023)

Giornata 32: Napoli-Fiorentina (mercoledì 17 maggio 2023)

Giornata 33: Empoli-Napoli (sabato 20 maggio 2023)

Giornata 34: Napoli-Inter (sabato 27 maggio 2023)