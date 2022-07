Piccinini su Twitter, il messaggio fa impazzire i tifosi del Napoli

Sandro Piccinini sarà ancora al commento per Prime Video nel corso della stagione 2022/23. Il telecronista commenterà le gare di Champions League e ha voluto dare la notizia stesso lui attraverso i suoi profili social: bellissimo messaggio anche per la città di Napoli. Queste le sue parole:

“Ci aspetta un’altra Champions ‘ccezionale’. Felice anche di tornare a Napoli, una delle mie città del cuore. Si comincia il 10 agosto con la Supercoppa Europea, a presto!“.

IL TWEET:

Sarà infatti Sandro Piccinini a commentare la sfida di Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, con Massimo Ambrosini come spalla tecnica.

Marco Foroni, in qualità di Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito. Di seguito quanto evidenziato:

“Lo sport è sempre più centrale per Amazon nel mondo. Sarà la seconda stagione, 17 partite tutte in esclusiva a partire dalla Supercoppa, poi due playoff, sei della fase a gironi e otto match ad eliminazione diretta dagli ottavi alla semifinale”.

“Ci sarà sempre la miglior partita del mercoledì con una squadra italiana in campo. Quella scorsa per noi è stata una stagione magica, i nostri customers hanno apprezzato il nostro stile diretto, rigoroso e informale. Tutta la squadra è stata confermata per questa stagione, squadra che vince non si cambia”.

“Ci saranno solo due novità: si tratta dell’ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi e dell’ex difensore del Milan Alessandro Nesta, che si uniranno alla squadra in vista della nuova edizione della massima competizione europea per club”.