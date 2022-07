Spalletti sull’azzurro: “Ha grande qualità”, poi l’annuncio sul mercato

Durante il post partita dell’amichevole tra Napoli e Perugia, giocatasi al ritiro di Dimaro degli azzurri, è stato intervistato, ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore partenopeo Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno avuto la meglio sulla compagine di Serie B, vincendo 4-1, e rimanendo in vantaggio per più di 85 minuti.

Il mister toscano, alla seconda stagione in azzurro, ha parlato del neo acquisto Kvaratskhelia, che ha sbloccato il match dopo appena cinque minuti, e del mercato del prossimo mese e mezzo. Ha inoltre parlato della condizione di Osimhen, oltre che della situazione di Politano, tanto discusso in quanto dato da molti come possibile partente. Di seguito le sue parole:

Napoli, Luciano Spalletti e Khvicha Kvaratskhelia

“Buoni possesso e gioco. Kvara ha grande qualità”.

“Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso e poi Kvara ci ha messo la qualità nel primo tempo. Un degno sostituto di un campione come Insigne“.

“Certamente stiamo pensando a qualche integrazione della rosa, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all’ultimo momento, visto il periodo lungo in cui incidono le trattative. Io mi fido assolutamente della Società per le operazioni che andremo a fare”.

“E’ chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in campo”.

Osimhen? “Victor deve trovare la migliore condizione, ma sappiamo bene quale è il suo grande potenziale e andremo a lavorare sulle sue qualità non ancora espresse”.

Politano?: “Io non so perché vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Io se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l’anno scorso, noi siamo tutti contenti”.