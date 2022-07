Home » Copertina Calcio Napoli » LIVE – Napoli-Perugia, le formazioni: Kvaratskhelia e Osimhen per la prima volta insieme!

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Perugia, seconda e ultima amichevole degli azzurri in ritiro a Dimaro. La preparazione estiva si concluderà martedì, ma quest’oggi la squadra di Spalletti avrà modo di confrontarsi con una squadra di ottimo valore.

La prima uscita dei partenopei è stata infatti contro i dilettanti dell’Anaune, match terminato per 10-0. Di tutt’altro valore la sfida contro la formazione umbra che milita nel campionato di Serie B. Il nuovo allenatore Castori, così come i calciatori del Perugia, non vorranno fare brutta figura e sicuramente daranno del filo da torcere al Napoli

Napoli ritiro a Dimaro

Tra gli azzurri c’è grande curiosità, soprattutto nei confronti della coppia d’attacco che dovrebbe essere composta da Kvaratskhelia e Osimhen. Ricordiamo che il match, che avrà inizio alle ore 18, sarà visibile in diretta attraverso la pagina Facebook della SSC Napoli.

NAPOLI PERUGIA AMICHEVOLE, FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zedadka, Zanoli, Politano, Zielinski, Zerbin, Ounas, Petagna, Gaetano, Folorunsho, Ambrosino. Allenatore: Spalletti.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Onishenko, Iannoni, Angori; Dembelé, Melchiorri.

A disposizione: Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. Allenatore: Castori.