Calciomercato Napoli, assalto a Elmas: offerta super dalla Serie A

Eljif Elmas potrebbe lasciare il Napoli direzione Milan. Il club rossonero sarebbe arrivato ad offrire 35 milioni di euro per convincere la società azzurra a vendere il classe ’99. Lo riporta Taner Karaman, autorevole commentatore di A Spor Tv.

Al Fenerbahce andrebbe una percentuale sulla rivendita: nello specifico, 1,5 milioni di euro. Il Napoli, infatti, ha acquistato il calciatore macedone nel luglio 2019 per 16 milioni di euro più bonus proprio dal Fenerbahce. Il club turco ha inserito nella trattativa una clausola che gli garantisce una fonte di guadagno qualora il Napoli dovesse vendere Elmas ad un’altra squadra.

Calciomercato Napoli, Elmas (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

La notizia di un possibile addio non è una sorpresa. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane da Corriere del Mezzogiorno, infatti, Eljif Elmas vorrebbe maggiori garanzie tecniche dal Napoli per evitare l’anno prossimo di trascorrere tanti minuti in panchina.

Il macedone con Luciano Spalletti ha giocato sicuramente di più rispetto alla gestione Gattuso: 46 presenze e 7 gol segnati, tuttavia spesso da subentrante. Il calciatore, di fatto, vorrebbe un importante cambiamento per la prossima stagione.