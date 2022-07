Il sindaco di Dimaro fa sognare i tifosi del Napoli in diretta su Dybala, avete sentito?

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, luogo dove il Napoli sta svolgendo la prima fase del ritiro estivo, ha rilasciato delle dichiarazioni per Radio Punto Nuovo. Tra i vari temi affrontati particolare attenzione sulle parole riferite riguardo il possibile approdo di Paulo Dybala in maglia azzurra. Non è da escludere nulla, perché “il presidente porta sempre sorprese”.

(Getty Images)

L’intervista al sindaco di Dimaro

DIMARO – “Stiamo cercando di portare un po’ di trentinità in questo ritiro. Abbiamo diverse strutture, soprattutto dedicate ai bambini che devono essere sempre protagonisti. C’è la nostra pista da sci con i maestri per far capire ai bambini cosa sia una sciata, anche se la neve con questo caldo non c’è. Nel piazzale antistante il campo sportivo c’è una palestra di arrampicata, vogliamo far capire quanto sia bello lo sport di montagna a chi è abituato allo sport del mare. Siamo convinti di riuscire a insegnare queste cose. Oggi diventa più difficile incontrare un mio concittadino a Dimaro piuttosto che un napoletano e di questo ne siamo entusiasti, anche perché la napoletanità si esprime con forte gioia di vivere e di vivere questo ritiro. Siamo veramente contenti”.

KOULIBALY – “Dimaro cerca di sopperire a questa mancanza offrendo tutto quello che si può. Abbiamo delle giornate stupende e bisogna godersi questo ritiro perché poi magari qualche sorpresa positiva arriva”.

DYBALA – “Vedremo, il presidente De Laurentiis porta sempre sorprese. Dovrebbe arrivare in serata, avrà pochi giorni a disposizione per godersi la montagna”.

RINNOVO – “Ci sono tutti i presupposti per parlarne ma anche per verificare le possibilità di rinnovare. Non trovo mai qualcuno che si lamenti di qualcosa, a partire dalla squadra, passando per i tifosi, fino ai calciatori. Ci sono tutti i presupposti”.

Alessio Landolfi