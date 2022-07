Accordo trovato: il gioiello della Primavera del Napoli ceduto in prestito

Ne avevamo parlato qualche giorno fa, ma ora l’accordo è stato definitivamente trovato: Antonio Vergara cambia squadra. Il gioiello della Primavera del Napoli, autore di 5 reti e ben 13 assist dell’ultimo campionato Primavera 1, ha infatti scelto la sua prossima destinazione.

Il centrocampista azzurro era seguito da diversi club, ma – secondo notizie raccolte dalla redazione di SpazioNapoli – alla fine ha scelto di passare alla Pro Vercelli. Il club piemontese che milita in Serie C, il cui direttore sportivo è Alex Casella, grande amico di del d.s. azzurro Cristiano Giuntoli, ha infatti definito l’acquisto in prestito secco del classe 2003. Sono state così battute Cesena, Pescara e Vis Pesaro che pure erano parecchie interessate al giocatore.

Per Vergara si tratta della prima esperienza tra i professionisti, con il talento azzurro estremamente carico per questa nuova avventura. Le firma sui contratti arriveranno nella giornata di domani e il giocatore si unirà poi alla formazione allenata da mister Paci. Il Napoli dal canto suo crede moltissimo nelle qualità di Vergara, tant’è che in società c’è chi lo ritiene tra i migliori giocatori dell’intero settore giovanile partenopeo. L’augurio è che possa andare a giocare con continuità per poi tornare presto in azzurro, da protagonista.

