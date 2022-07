Home » News Calcio Napoli » Vergara non convocato per il ritiro a Dimaro: trasferimento vicino per il talento della Primavera del Napoli (ESCLUSIVA)

Quello di Antonio Vergara è un nome molto chiacchierato in ambito Napoli. Il centrocampista azzurro è senza dubbio tra i migliori giocatori della Primavera allenata da mister Nicolò Frustalupi e tra gli elementi di spicco dell’intero settore giovanile partenopeo.

In questa stagione, dove non è mancato qualche acciacco fisico, Vergara ha collezionato – contando campionato e playout – 5 gol e ben 13 assist, risultato il miglior assistman del Campionato Primavera 1, insieme al gemello del gol Giuseppe Ambrosino, che invece ha messo a segno 20 reti. I due calciatori sono spesso stati osservati da Luciano Spalletti e dal suo staff, tanto che la loro convocazione per il ritiro precampionato a Dimaro pareva abbastanza scontata.

Davide Acampa, Antonio Vergara, Giuseppe D’Agostino Napoli Primavera

Primavera Napoli, Antonio Vergara vicino alla Pro Vercelli

Invece, con grande sorpresa, dei due il solo Ambrosino figura nella lista dei convocati del Napoli. La notizia ha lasciato l’amaro in bocca ai tanti tifosi azzurri che avrebbero voluto vedere da vicino il talento di Antonio Vergara. Ad incidere sulla scelta, pare ci siano anche motivi legati al calciomercato.

Infatti, stando a quanto appreso in esclusiva dalla redazione di SpazioNapoli, Antonio Vergara sarebbe vicino al trasferimento alla Pro Vercelli. Il club piemontese che milita in Serie C, il cui direttore sportivo è Alex Casella, grande amico di del d.s. azzurro Cristiano Giuntoli, sarebbe molto vicino a prelevare in prestito il classe 2003.

Antonio Vergara in prestito: pressing anche di Cesena, Pescara e Vis Pesaro

Ad oggi la Pro Vercelli è in vantaggio sul ragazzo, ma non è la sola squadra ad essersi mossa per averlo nella prossima stagione. Anche il Cesena, il Pescara e la Vis Pesaro sono opzioni concrete per il giocatore, che intanto sta riflettendo sul suo futuro. Entro lunedì prenderà una decisione e sceglierà il progetto più adatto per lui.

Pasquale Giacometti