Calciomercato Napoli, pista Solbakken in stand by: il motivo

Quello di Ola Solbakken è uno dei tanti nomi che riguardano il reparto offensivo del Napoli. Il ds Giuntoli si sta infatti guardando attorno per prevenire il probabile addio di Matteo Politano, il cui desiderio è quello di non proseguire più la sua avventura con gli azzurri.

Così il giocatore del Bodo Glimt è diventato una delle possibilità più chiacchierate per coprire eventuali partenze sulle corsie esterne. Nelle scorse settimane, l’interesse degli azzurri sembrava piuttosto forte, tale anche da sorpassare quello della Roma che da tempo era sulle tracce del giocatore.

Foto: Getty Images- Ola Solbakken

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la pista che porta all’esterno norvegese al momento è in stand by. I motivi sarebbero relativi all’idoneità del calciatore: Solbakken deve infatti fare i conti con un infortunio alla spalla e questo convincerebbe gli azzurri a non affondare il colpo almeno per il momento.

D’altronde, risulta difficile pensare che il Napoli possa muoversi per un esterno prima che non arrivi qualche cessione nel reparto offensivo.