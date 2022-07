Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato dei suoi assistiti a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Il procuratore si è soffermato in particolare sulla situazione di Matteo Politano e sulle incomprensioni con Luciano Spalletti. Di seguito quanto evidenziato:

“Quando a fine campionato abbiamo chiesto dei chiarimenti, le nostre sensazioni sono state quelle di un allenatore che non aveva fiducia nel calciatore. Abbiamo avuto la netta sensazione che si stesse togliendo un pensiero perché ci ha detto che sarebbe tornato col presidente”.

“Politano andrà al Valencia? Il Valencia deve vendere prima di poter investire su eventuali calciatori. Anche il Napoli non sta facendo niente senza vendere nessun calciatore”.

“A me non è piaciuta la conferenza di Spalletti. Noi ci siamo detti delle cose con lui e con Giuntoli. Io ho semplicemente detto che Politano vorrebbe provare nuove esperienze. Spalletti è andato in conferenza e ha detto che vuole giocare titolare. Il calcio è uno sport meritocratico, non mi sognerei mai di dire una cosa di questo tipo. Il problema non l’ha creato Politano, ma lui“.

Calciomercato Napoli, Politano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Adesso c’è il mercato e vogliamo che se Politano comincerà il campionato con il Napoli, dovrà essere tranquillo e non ci dovrà essere una situazione strana con l’allenatore. Se dovesse essere così, c’è ancora il mercato per riparare”.

“Di Lorenzo? Fate una cernita e vedete quanti terzini al mondo ci sono più forti di lui. Ha dimostrato di essere un calciator di livello altissimo. Sta bene al Napoli e al mercato non ci pensa neanche”.

“Mario Rui? Gli voglio bene. Lui è uno che fa i fatti, non parla. Accetta la concorrenza e va avanti. Per me Mario Rui è sempre lì sul pezzo, non sta a sentire nessuno. Qualsiasi cosa gli dicano, a lui entra da un orecchio e esce dall’altro”.