Koulibaly va via? L’agente ha individuato la pedina di scambio

Salvatore Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”

“Dybala è un caso unico in un mercato in cui gli svincolati non riescono a farsi dare più soldi rispetto a quelli precedentemente percepiti. L’offerta dell’Inter è stata al ribasso, ed è un caso francamente eccezionale. Proprio per questa ragione penso che non è il caso di farsi sfuggire un calciatore del calibro di Dybala“.

Calciomercato Napoli, Milenkovic (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Anche Milenkovic ha una situazione ingarbugliata proprio come quella di Koulibaly. Ramadani potrebbe usarlo come pedina di scambio e, perché no, potrebbe anche portarlo al Napoli al posto di Koulibaly. La situazione per Politano si può rimarginare, il Napoli – tra le altre cose – non ha ricevuto offerte che gli garantirebbero una plusvalenza”.

Nikola Milenkovic, accostato anche a Juve e Inter, potrebbe lasciare Firenze per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Si tratta di uno tra i giovani più interessanti della Serie A e, soprattutto, già di esperienza.