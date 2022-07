Dal primo luglio Dries Mertens non è più un calciatore del Napoli. Al momento è ufficialmente svincolato e non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, con cui il Napoli ha iniziato la stagione 2022/23.

Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha spiegato precisamente quale fosse l’offerta della società al giocatore, ovvero 2,5 milioni di euro per proseguire insieme. Nessun bonus alla firma o esose commissioni dunque, come invece aveva richiesto il belga.

Calciomercato Napoli, Mertens rinnovo (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto in merito, spiegando come tanto lui quanto Koulibaly stiano facendo le rispettive valutazioni.

L’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare di ottimismo, spiegando come la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. La sensazione è che il calciatore belga voglia restare al Napoli. Qualche settimana fa aveva deciso di abbassare le sue richieste economiche da 4 milioni a 2 milioni di euro a stagione.

Ora, però, ha mosso un altro passo incontro a De Laurentiis: è pronto ad abbassare l’ingaggio di ulteriori 500 mila euro, per una richiesta totale di 1,5 milioni netti a stagione.