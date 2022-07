Koulibaly-Chelsea, la notizia fa tremare i tifosi!

Continua a tenere sulle spine la situazione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e ad oggi non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo.

Il Napoli, come confermato dal direttore sportivo Giuntoli, sta facendo un grande sforzo per trattenerlo in maglia azzurra. La dirigenza ha offerto 6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni e per lui sarebbe pronto anche un futuro in società da dirigente.

Altri club, però, si stanno muovendo per strapparlo agli azzurri. Tra questi ci sono certamente la Juventus, nel caso venga ceduto De Ligt, ma anche top club europei come Chelsea e Bayern Monaco.

Calciomercato Napoli, Koulibaly Chelsea (Getty Images)

In particolare, sarebbero i Blues al momento ad essere in cima alla lista delle preferenze di Koulibaly nel caso il difensore decidesse di non rinnovare con il Napoli. ll club inglese avrebbe infatti informato l’agente del calciatore Fali Ramadani di essere disposto ad arrivare ad offrire anche i 40 milioni richiesti dal Napoli.

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, ha comunicato tramite il proprio account Twitter che nella giornata di ieri ha avuto luogo l’ultimo incontro tra l’agente del calciatore senegalese e la dirigenza del Chelsea:

Kalidou Koulibaly, revealed as name in Chelsea list in June and still one of the options. New meeting with his agent took place on Monday 🔵 #CFC



Nathan Aké deal also in negotiation, while club feels Bayern are leading the race for Matthijs de Ligt as they agreed personal terms. https://t.co/RwprKLJF8l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

Anche dalla Francia arrivano notizie in questo senso. Il noto giornalista Fabrice Hawkins ha rivelato su Twitter che Koulibaly sarebbe molto vicino al Chelsea, facendo intendere che la trattativa sia già in dirittura d’arrivo: