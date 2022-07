Napoli irritato con Fabian: la società ha preso una decisione

Resta incerto il futuro di Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sarebbe irritato con il centrocampista spagnolo per non aver portato delle proposte concrete alla società da parte di altri club.

Il giocatore quindi, così come preteso dalla società azzurra, dovrà sedersi al tavolo per discutere il rinnovo e non potrà chiedere tanto più dei due milioni di euro all’anno che percepisce ora.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz (Getty Images)

Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e di certo non gli mancano offerto, eppure, al momento, non si registrano passi in avanti.

Gli agenti di Fabian Ruiz hanno confermato l’esistenza di alcune offerte dalla Liga, ma al momento non hanno portato nulla di concreto. Secondo il quotidiano, servono almeno una ventina di milioni per la cessione dello spagnolo, che altrimenti dovrà accettare il rinnovo con il Napoli.

L’idea, in via del tutto eccezionale, potrebbe essere quella di inserire una clausola rescissoria. Altrimenti, in caso di mancata intesa, il rischio di una stagione ai margini (come quella vissuta qualche tempo fa da Arek Milik) è sempre più grande.