Dybala infiamma il mercato: un’altra big di Serie A sulla Joya

Paulo Dybala continua ad essere uno dei grandi punti interrogativi di questa sessione di calciomercato. La Joya dopo aver concluso il suo contratto con la Juventus non ha ancora trovato un nuovo club, nonostante manchi solo un mese all’inizio della stagione.

L’argentino è stato spesso accostato al Napoli, con le parole di Edoardo De Laurentiis a Dimaro che hanno lasciato uno spiraglio per un possibile tentativo.

Paulo Dybala (FOTO – Getty Images)

Nel frattempo, però, su Dybala continua ad essere molto forte l’Inter, anche se i nerazzurri non sono l’unica italiana che ci sta provando. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’originale, la Roma di Josè Mourinho potrebbe puntare la Joya per il post Zaniolo.

Così Di Marzio sulla vicenda: “Una novità per Dybala è che la Roma può pensarci davvero. Se dovesse partire Zaniolo, e a determinate condizioni, i giallorossi potrebbero provarci. Non c’è stato un tentativo concreto ma il pensiero c’è. La trattativa per Zaniolo alla Juve, però, rischia di andare per le lunghe, e quindi Dybala nel frattempo potrebbe trovare squadra“.

“Le richieste dell’argentino si sono abbassate, oggi ci sono i margini per trovare gli accordi economici anche con squadre che fin qui non potevano permetterselo“.