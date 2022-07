Un tifoso del Napoli chiede di Dybala: risposta a sorpresa di Edo De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli è sempre vivo: tra cessioni, acquisti, rinnovi e altro, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta vivendo un’estate molto movimentata. Le incognite sul futuro dei due pilastri azzurri come Kalidou Koulibaly e Dries Mertens non piacciono ai tifosi, che vorrebbero la conferma dei due. Ma c’è anche chi sogna il grande colpo che possa far rianimare la piazza.

Paulo Dybala (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il nome forte che circola in orbita Napoli è quello di Paulo Dybala: l’attaccante argentino, dopo aver terminato la sua esperienza con la Juventus, è svincolato e ancora non ha trovato una squadra per la prossima stagione. La risposta di ieri di Cristiano Giuntoli in conferenza stampa però è stata abbastanza chiara: “Sta parlando con altri club, noi non ci abbiamo pensato”.

Oggi, però, il vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis non ha chiuso tutte le porte al possibile grande colpo. Rispondendo ad alcune domande di giornalisti e tifosi all’esterno dello stadio di Carciato di Dimaro, De Laurentiis ha prima esordito con “Abbiamo risposto già ieri sulla questione Dybala”, per poi rispondere con un “Chissà… le vie del Signore sono infinite” a un piccolo tifoso che gli chiedeva del fuoriclasse argentino ex Juve.