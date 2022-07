Bargiggia: “Koulibaly aveva rifiutato una prima offerta di De Laurentiis” Cifre e dettagli

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora pieno di ombre: il difensore senegalese è in scadenza nel 2023 con il Napoli e il rinnovo ancora non è arrivato. Le sirene di Juventus, Barcellona e Chelsea si fanno sentire e il numero 26 del Napoli si starebbe prendendo del tempo prima di prendere una decisione sul suo futuro. Intanto, nella conferenza stampa di ieri dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha rivelato le cifre dell’offerta del presidente Aurelio De Laurentiis per il rinnovo: 6 milioni per 5 anni più un futuro da dirigente. Un’offerta quasi irrinunciabile.

Kalidou Koulibaly (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Secondo quanto scritto sul proprio profilo Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia, De Laurentiis aveva già fatto un’offerta a Koulibaly due settimane fa: 5 milioni più 1 per quattro anni più opzione per il quinto. Proposta che però è stata rifiutata dal difensore del Napoli.

L’ultima offerta da 6 milioni per cinque anni, invece, sempre secondo quanto rivelato da Bargiggia, gli è stata proposta da De Laurentiis in chiamata da Los Angeles cinque giorni fa. Il giocatore, che arriverà nei prossimi giorni a Dimaro, si è preso del tempo per decidere.