Napoli, Sirigu erede di Ospina? C’è la notizia sul futuro

Rimane incerto il futuro della porta del Napoli. Sembra ormai cosa fatta il rinnovo di Alex Meret, dopo la partenza di David Ospina causa scadenza del contratto.

Nonostante tutte le voci attorno al portiere italiano, il Napoli intanto cerca un vice esperto, ruolo che va comunque coperto, in attesa di capire chi sarà il titolare. Tanti i nomi che sono passati dal taccuino del d.s. Giuntoli, ma la scelta sembra ormai fatta.

Genoa, Salvatore Sirigu (Getty Images)

Napoli, Sirigu secondo portiere: le ultime

Secondo quanto riportato da Il Mattino, sarà Salvatore Sirigu a ricoprire il ruolo di secondo portiere. La trattativa tra le due parti sarebbe già nelle fasi avanzate. Alcuni dettagli da limare prima di vedere il portiere Campione d’Europa raggiungere gli azzurri in ritiro. Da ricordare che Sirigu e Meret hanno già lavorato insieme, come secondo e terzo portiere della Nazionale, proprio all’Europeo vinto un anno fa.

Il 35enne viene dalla stagione a difendere i pali del Genoa, retrocesso in Serie B, anche se sicuramente non per le prestazioni dell’ex Torino, PSG e Palermo. Ancora nessuna notizia sulle cifre del contratto del portiere svincolato. Il rifiuto di De Laurentiis alla richiesta di 3 milioni annui fatta da Ospina per il rinnovo fa intuire che le cifre saranno decisamente inferiori.