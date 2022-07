Ipotesi Navas e Kepa al Napoli: può succedere in un caso!

Sembra ormai una storia senza fine quella legata al futuro portiere del Napoli di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Le strade con David Ospina sono ormai definitivamente separate, mentre la scelta che sembrava quasi definitiva di Alex Meret sta ricominciando a vacillare sotto il peso di nomi forti che sono stati accostati al Napoli negli ultimi giorni.

Meret Napoli (Getty Images)

In particolare si parla di Keylor Navas, portiere del PSG, e Kepa, portiere del Chelsea. Si tratta in entrambi i casi di profili internazionali, che ostacolerebbero il posto nella squadra titolare di Alex Meret, richiesta centrale nella sua opzione di rinnovo. In entrambi i casi lo scoglio insormontabile è l’ingaggio: Keylor Navas ha uno stipendio di 12 milioni, mentre Kepa di 8, cifre irraggiungibili per il Napoli e in controtendenza con la politica di riduzione del monte ingaggi di De Laurentiis.

L’edizione odierna di Repubblica presenta questa situazione, evidenziando però una possibilità che potrebbe arginare tali difficoltà economiche. Sia il PSG che il Chelsea, infatti, potrebbero versare la quasi totalità dell’ingaggio dei portieri per agevolare il trasferimento. In particolare, Kepa non trova più spazio nelle fila dei Blues e potrebbe essere favorevole ad una cessione.