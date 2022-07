Home » News Calcio Napoli » No di Koulibaly al rinnovo: spunta la reazione di De Laurentiis, due squadre sul difensore

Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rivelato delle indiscrezioni relative alla vicenda Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato:

“De Laurentiis è furioso con Ramadani. L’agente è andato oltre i parametri per Koulibaly. Il Napoli parla con l’entourage, ma Ramadani è stato perentorio: Kalidou Koulibaly non rinnoverà“.

Calciomercato Napoli, Koulibaly rinnovo (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione legata al rinnovo del franco-senegalese. Il contratto del difensore senegalese scadrà nel 2023 e l’accordo per il rinnovo del contratto con il club di De Laurentiis non è stato ancora raggiunto.

A complicare la situazione c’è la Juventus, che ha offerto alla società azzurra 30 milioni di euro al Napoli e un triennale da 6 milioni all’anno più bonus al giocatore. Il club bianconero vorrebbe regalare il centrale difensivo a Max Allegri per sostituire il partente de Ligt.

Anche il Chelsea e il Bayern Monaco – secondo la medesima fonte – si starebbero muovendo concretamente per assicurarsi il cartellino del calciatore. Se de Ligt, conteso tra il club londinese e quello bavarese, dovesse andare al Bayern (che sembra la prima scelta del difensore olandese), il Chelsea si fionderebbe su Koulibaly e punterebbe tutto su di lui.