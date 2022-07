Il futuro di Kalidou Koulibaly tiene in apprensione tutti i tifosi del Napoli. L’accordo per un rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 appare lontano, soprattutto dopo il no dell’agente Fali Ramadani che avrebbe mandato su tutte le furie il presidente Aurelio De Laurentiis.

Di questo, e di molto altro, ha dibattuto Enrico Fedele, che ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato:

“Koulibaly è comproprietario del proprio cartellino e tra sei mesi può andare dove vuole. Se la Juventus dà i soldi al Napoli, che interessa a noi dove va?”.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Fedele: “Dybala-Napoli? Costi già ridotti”

Dybala? “Abbiamo fatto una riduzione di trenta milioni credo, però non abbiamo messo in conto quelli che arrivano. Il concetto è un altro, il Napoli che vuole fare? Sono stato nel calcio per tanti anni ed ho fatto tante tournée, ma oggi il business ha avuto il sopravvento su tutto. La situazione finanziaria in Italia è critica, nel Napoli no. Ma il Napoli credo che stia acquistando giocatori in ruoli dove aveva già un titolare e non ha coperto uno dei punti critici del Napoli.

Sono stati presi un terzino sinistro nonostante avessi Mario Rui e poi Kvaratskhelia nonostante avessi Lozano e Politano. Siamo andati al ristorante e piuttosto che chiedere la carne, abbiamo chiesto friarielli e insalata mista“.