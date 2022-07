Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli: non solo Kostic, idea dalla Serie A per sostituire Politano

Matteo Politano sembra sempre più lontano dal Napoli. Come ammesso dallo stesso agente del calciatore nel corso delle scorse settimane, l’ex Sassuolo avrebbe intenzione di lasciare il club azzurro. Il rapporto con Luciano Spalletti non è mai decollato, con il tecnico di Certaldo che ha spesso preferito Hirving Lozano per un posto da titolare sulla fascia destra.

Con la partenza di Insigne e quelle probabili di Mertens e Politano, il Napoli è costretto a sondare sul mercato dei profili che possano andare a rafforzare il pacchetto offensivo.

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, la dirigenza azzurra starebbe monitorando tre nomi su tutti. Il primo è quello di Filip Kostic, calciatore serbo classe 1992 attualmente all’Eintracht Francoforte. Di piede mancino, può giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Ha iniziato la propria carriera come ala sinistra per poi venire spostato nel ruolo di esterno di centrocampo a tutta fascia.

Calciomercato Napoli, Orsolini (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L’altra opzione è Ola Solbakken, talento norvegese del Bodø/Glimt seguito da tempo dalla Roma. Dotato di un’importante struttura fisica (187 centimetri per più di 80 kg), trova la sua posizione prediletta sulla destra; può giocare, però, anche come ala sinistra.

Il terzo indiziato è Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna. Tutto si muoverà soltanto se dovesse andare via Politano ma la pista Valencia si è bloccata.